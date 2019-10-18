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НОВОСТИ

Губернатор Токио с иронией предложила провести Олимпиаду на "северных территориях"

09:20 18.10.2019

Губернатор Токио Юрико Коикэ раскритиковала решение Международного олимпийского комитета перенести из столицы в Саппоро марафон и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпиаде 2020 года. Градоначальнику не понравилось, что из-за жары МОК поменял место проведения состязания.

"Если нужно прохладное место, почему бы не провести соревнования на северных территориях", — цитирует Коикэ издание Kyodo.

Олимпиада в Токио состоится с 24 июля по 9 августа 2020 года.  news.ru

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