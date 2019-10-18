Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты
09:32 18.10.2019 Источник: Известия
Речь идет об изменениях в закон об отходах производства — предложения Роспотребнадзора в ближайшее время будут направлены на согласование в другие ведомства. Инициативу уже поддержали в Минприроды: ограничение продажи пластиковых пакетов поможет снизить негативное воздействие на окружающую среду. Экологи считают, что эту меру нужно включить в профильный нацпроект и ввести запрет к 2024 году.
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