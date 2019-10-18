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НОВОСТИ

Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты

09:32 18.10.2019 Источник: Известия

Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов. Предполагается, что в дальнейшем эти изделия будут вообще запрещены, пояснили «Известиям» в службе.

Речь идет об изменениях в закон об отходах производства — предложения Роспотребнадзора в ближайшее время будут направлены на согласование в другие ведомства. Инициативу уже поддержали в Минприроды: ограничение продажи пластиковых пакетов поможет снизить негативное воздействие на окружающую среду. Экологи считают, что эту меру нужно включить в профильный нацпроект и ввести запрет к 2024 году.

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