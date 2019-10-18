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Резко снизился интерес иностранных инвесторов к российскому госдолгу

10:05 18.10.2019 Источник: РБК

Приток иностранного капитала в российский госсектор в июле—сентябре снизился, пишет ЦБ в аналитическом комментарии о платежном балансе: нерезиденты купили на вторичном рынке российские гособлигации на $1,1 млрд, что почти в 10 раз меньше, чем кварталом ранее ($10,5 млрд). 

Сальдо финансовых операций государственного сектора сократилось не так сильно, отмечает регулятор: до $4,5 млрд после $5,9 млрд во втором квартале.  РБК

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