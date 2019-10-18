Поездку американских дипломатов в Северодвинск объяснили в посольстве
10:20 18.10.2019 Источник: Lenta.ru
Сотрудники американского посольства путешествуют по России, чтобы лучше ее понять. Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс.
«Наши дипломаты ездят по России, чтобы лучше ее понять. Это часть нормальной дипломатической активности», — сказала Росс. Она отметила, что сотрудники российской дипмиссии в Вашингтоне тоже путешествуют по территории США, чтобы больше узнать о стране, в которой живут.
17 октября представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что сотрудники посольства США в Москве постоянно пытаются проникнуть в закрытые районы России и пренебрегают требованиями нотификации. По ее словам, дипломаты получили разрешение на поездку в Архангельск, однако на машине доехали до Северодвинска, где пересели на электричку до населенного пункта, рядом с которым находится испытательный полигон. На станции их остановили полицейские.
Американцев обнаружили в поезде 14 октября. По данным СМИ, речь идет о военно-морском атташе Уитситте Уильяме Кертисе, атташе Арриола Джерри Энтони, а также военном атташе по фамилии Данн. Всех троих подозревают в нарушении правил въезда в Россию или режима пребывания в стране. Согласно КоАП, наказанием может быть штраф в размере до 5 тысяч рублей, а также выдворение за пределы государства.
Под Северодвинском, который является режимной территорией, расположен поселок Ненокса — ближайший населенный пункт к полигону Минобороны, где в августе произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Кроме того, в этом городе дислоцированы части Беломорской военно-морской базы и сосредоточены крупнейшие судостроительные и судоремонтные предприятия России. Lenta.Ru
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