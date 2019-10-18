В России могут ввести минимальную цену на сахар

10:32 Источник: РБК

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала странам Евразийского экономического союза — России, Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии — рассмотреть возможность «установления минимальной цены на сахар», которая делает его производство рентабельным. Это следует из имеющегося у РБК протокола прошедших 28 августа консультаций ЕЭК с представителями органов власти и бизнеса входящих в ЕАЭС стран. Подлинность документа подтвердил РБК один из участников совещания.

Поводом для консультаций стала возникшая в ЕАЭС ситуация с перепроизводством сахара, в первую очередь в России, на которую приходится большая часть посевов сахарной свеклы. Профицит сахара в России уже спровоцировал резкое снижение цен на этот продукт. За год сахар в опте подешевел, по данным Минсельхоза, почти на 40%: в октябре 2019 года отпускная цена на юге России (традиционно базис для определения цен — Краснодар) опустилась до 21,7 руб. за 1 кг, тогда как годом ранее это было почти 36 руб.