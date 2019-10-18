Власти Нью-Йорка решили закрыть самую большую в мире тюрьму
11:00 18.10.2019 Источник: РОСБАЛТ
Городской совет Нью-Йорка принял план ликвидации тюрьмы «Райкерс», пишет New York Times.
Это исправительное учреждение считается самым большим в мире. Комплекс на одноименном острове в проливе Ист-Ривер может принять до 10 тыс. заключенных.
План, принятый городскими властями, потребует более $8,7 млрд и приведет к закрытию «Райкерс» в 2026 году. Вместо него будут построены четыре исправительных учреждения меньшего размера, которые будут находиться в Бруклине, Квинсе, Бронксе и Манхэттене. Росбалт
НОВОСТИ
- 12:05 18.10.2019
- Путин и Си Цзиньпин проведут встречу в ноябре - посол КНР в РФ
- 12:00 18.10.2019
- Сторонники независимости Каталонии перекрывают дороги в ходе забастовки
- 11:32 18.10.2019
- В Белом доме объяснили заморозку военной помощи Украине
- 11:20 18.10.2019
- Минэкономразвития обнаружило рост российской экономики
- 11:05 18.10.2019
- Россияне потребляют сверхнормативное количество яиц - аналитики
- 10:32 18.10.2019
- В России могут ввести минимальную цену на сахар
- 10:20 18.10.2019
- Поездку американских дипломатов в Северодвинск объяснили в посольстве
- 10:05 18.10.2019
- Резко снизился интерес иностранных инвесторов к российскому госдолгу
- 10:00 18.10.2019
- ЕС одобрил решение о введении санкций против Турции
- 09:32 18.10.2019
- Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать