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НОВОСТИ

Власти Нью-Йорка решили закрыть самую большую в мире тюрьму

11:00 18.10.2019 Источник: РОСБАЛТ

Городской совет Нью-Йорка принял план ликвидации тюрьмы «Райкерс», пишет New York Times.

Это исправительное учреждение считается самым большим в мире. Комплекс на одноименном острове в проливе Ист-Ривер может принять до 10 тыс. заключенных.

План, принятый городскими властями, потребует более $8,7 млрд и приведет к закрытию «Райкерс» в 2026 году. Вместо него будут построены четыре исправительных учреждения меньшего размера, которые будут находиться в Бруклине, Квинсе, Бронксе и Манхэттене.  Росбалт

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