В Белом доме объяснили заморозку военной помощи Украине
11:32 18.10.2019 Источник: Газета.Ru
Исполняющий обязанности руководителя администрации президента США Дональда Трампа Мик Малвейни опроверг свое заявление о том, что заморозка военной помощи Украине имеет некоторую связь с расследованием в отношении демократов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Белого дома.
Он заявил, что СМИ неправильно преподнесли его комментарии, чтобы продвинуть политически мотивированную и предвязтую «охоту на ведьм» против Трампа.
«Не было какой-либо услуги за услугу в отношении военной помощи Украине и никакого расследования по выборам 2016 года», — пояснил Малвейни.
Он уточнил, что причинами, по которым задерживались средства для Киева, было беспокойство из-за отсутствия поддержки других государств и опасения насчет коррупции на Украине. Газета.Ru
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