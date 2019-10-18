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НОВОСТИ

В Белом доме объяснили заморозку военной помощи Украине

11:32 18.10.2019 Источник: Газета.Ru

Исполняющий обязанности руководителя администрации президента США Дональда Трампа Мик Малвейни опроверг свое заявление о том, что заморозка военной помощи Украине имеет некоторую связь с расследованием в отношении демократов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Белого дома.

Он заявил, что СМИ неправильно преподнесли его комментарии, чтобы продвинуть политически мотивированную и предвязтую «охоту на ведьм» против Трампа.

«Не было какой-либо услуги за услугу в отношении военной помощи Украине и никакого расследования по выборам 2016 года», — пояснил Малвейни.

Он уточнил, что причинами, по которым задерживались средства для Киева, было беспокойство из-за отсутствия поддержки других государств и опасения насчет коррупции на Украине.  Газета.Ru

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