Минэкономразвития обнаружило рост российской экономики
11:20 18.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Минэкономразвития зафиксировало рост российской экономики. Летом ВВП составил 1,9% — после 0,9% в начале года.
В отчёте ведомства сказано, что скачок экономического роста неустойчив и обусловлен разовыми факторами, например, увеличением запасов материальных оборотных средств.
Наилучшую динамику демонстрирует промышленное производство и сельхозсектор. Вместе с тем, низкие темпы отмечены в строительстве, а грузооборот транспорта перешёл в отрицательную фазу (минус 0,6% год к году).
По оценке Минэкономразвития, темпы роста ВВП в конце 2019-го могут замедлиться до 1,5% на фоне снижения потребительского спроса. Говорит Москва
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