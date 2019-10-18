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НОВОСТИ

Число поликлиник в России увеличилось на 2 тыс. с 2014 г. - Скворцова

12:32 18.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество медучреждений первичного звена здравоохранения за четыре года с 2014 года увеличилось более чем на 2 тысячи. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на всероссийском совещании с субъектами о принципах модернизации первичного звена здравоохранения.

"За прошедшие 4 года с 2014 года мы сумели укрепить инфраструктуру первичного звена здравоохранения. Сейчас это уже более 60 тысяч подразделений, причем мы за четыре года увеличили число подразделений более чем на 2 тысячи", - сказала она.

По ее словам, врачебных подразделений для клинических отделений районных больниц стало больше на 26%.

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