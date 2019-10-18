Трамп сообщил о культурной общности США и Италии "со времен Древнего Рима"
13:05 18.10.2019 Источник: РОСБАЛТ
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Италии Серджо Маттареллой заявил о культурной и исторической общности двух стран, которая «насчитывает тысячи лет со времен Древнего Рима».
Белый дом опубликовал заявление Трампа на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.
В интернете некоторые пользователи предположили, что Трамп мог иметь в виду правовые связи древнеримских законов и американской конституции. Росбалт
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