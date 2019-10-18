Трамп сообщил о культурной общности США и Италии "со времен Древнего Рима"

13:05 Источник: РОСБАЛТ

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Италии Серджо Маттареллой заявил о культурной и исторической общности двух стран, которая «насчитывает тысячи лет со времен Древнего Рима».

Белый дом опубликовал заявление Трампа на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.

В интернете некоторые пользователи предположили, что Трамп мог иметь в виду правовые связи древнеримских законов и американской конституции. Росбалт