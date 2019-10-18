"Газпром" предлагает Украине "нулевой вариант" по отзыву всех исков - Миллер

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава "Газпрома" Алексей Миллер доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву, что корпорация готова предложить Украине "нулевой вариант" по отзыву всех исков.

"Международная практика знает примеры, когда споры компаний урегулировались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны и была бы подведена черта под всей этой историей", - сказал он в ходе рабочей встречи с главой правительства РФ.



Продление действующего контракта на транзит с Украиной с актуализацией рыночных условий может быть единственным путем. Также заявил Миллер.

"На сегодняшний день до завершения этого процесса (перехода Украины на Третий энергетический пакет - прим. ТАСС) еще достаточно далеко. И в том случае, если на Украине к 1 января 2020 года не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путем будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях", - высказал свою позицию Миллер.

