Онлайн-голосование по вопросам домоуправления должно иметь юридическую силу - Турчак

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-спикер Совфеда, глава Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате Андрей Турчак в пятницу предложил внести поправки в Жилищный кодекс, закрепляющие юридический статус онлайн- голосования жителей многоквартирных домов.

"Сегодня у граждан нет возможности через электронные средства участвовать в управлении своим городом и домом", - констатировал на заседании Совета Турчак, занимающий также пост секретаря генсовета "Единой России". Он заметил, что опросы в интернете сегодня часто проводятся, но "они не имеют юридической силы", а у большинства граждан нет времени на участие в общедомовых собраниях.



"В этой связи необходимо внести изменения в Жилищный кодекс и закрепить соответствующий порядок использования информационных систем для публичных слушаний и принятия решений так, чтобы они имели юридическую силу", - предложил Турчак. Кроме того, продолжил он, нужно дать органам местного самоуправления возможность "использования информационных систем для проведения юридически значимого голосования по вопросам муниципального значения". Это, указал он, позволит отказаться от обходов по квартирам и сбора подписей.

