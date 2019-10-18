На выставке Weldex-2019 прошел День алюминия

14:00

17 октября на Международной выставке Weldex-2019 в КВЦ «Сокольники» прошел День алюминия. Основное событие Дня алюминия – конференция «Новое в сварке, резке, наплавке при производстве изделий из алюминия и алюминиевых сплавов».



Организатором этого важного для профессионального сообщества мероприятия выступила Алюминиевая ассоциация. В числе партнеров – Московский межотраслевой альянс главных сварщиков и главных специалистов по резке и металлообработке (ММАГС), компания «ЭЛСВАР», группа компаний ITE, ОК РУСАЛ, ИЛМиТ, ЗАО «Сеспель» и АО «Арконик СМЗ».

Конференция – это открытая площадка для обсуждения рыночных трендов, обзора инновационных технологий и креативных решений в области сварки алюминия, открытый диалог между производителями и заказчиками материалов и оборудования, научными и образовательными организациями, потребителями технологий и материалов.

Нынешняя конференция стала третьей в ряду организуемых Алюминиевой ассоциацией профессиональных форумов по теме сварки алюминия. Первые две конференции прошли в Чебоксарах в 2017-2018 годах при поддержке руководства Чувашской Республики.

В ходе конференции на Weldex-2019 эксперты поделятся опытом промышленного применения сварки алюминия в различных отраслях промышленности, расскажут о перспективных направлениях развития сварочных технологий. Среди тем выступлений: основные тренды на рынке алюминия, мосты с пролетными строениями из алюминиевых сплавов для инфраструктурных проектов, алюминий для железнодорожного транспорта и современные алюминиевые решения для авиа- и судостроения.

Ведущие специалисты отрасли представят информацию о дуговой сварке алюминия и его сплавов в РКТ, об особенностях сварки алюминиевых сплавов различных групп, печати проволокой, применения роботизированной электродуговой наплавки для 3D-печати алюминиевых деталей из сплавов Al-Si, Al-Mg-Si, Al-Mg-Mn систем легирования. Участники конференции также познакомятся с опытом коллег из Чувашского государственного университета в области сварки трением с перемешиванием. В числе наиболее актуальных для сегодняшнего дня тем – применение аддитивных технологий для получения изделий из алюминиевых сплавов.

В своем выступлении на открытии Дня алюминия директор по взаимодействию с рынком Алюминиевой ассоциации Елена Асанова подчеркнула, что проводимая на Weldex-2019 конференция призвана способствовать развитию глубокой переработки алюминия и расширению использования высокотехнологичной алюминиевой продукции. «Этот формат дает возможность широкому кругу специалистов приобщиться к передовым решениям в области сварки алюминия. Знания, компетенции, которые представлены на сегодняшнем профессиональном форуме, абсолютно уникальны. Приобрести их можно только здесь», – отметила Елена Асанова.

По информации Алюминиевой ассоциации



