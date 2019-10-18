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В результате взрыва в мечети Афганистана погиб 31 человек

15:00 18.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 31 человек погиб при взрыве в мечети в афганской провинции Нангархар в пятницу, сообщило агентство Пажвок.

Ранее телеканал "Толо ньюс" информировал о 17 погибших. По его данным, в мечети прогремело два взрыва.

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