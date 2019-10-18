На шутку губернатора Токио о Курилах ответило посольство РФ

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Российское посольство ответило на шутку губернатора Токио о Курилах. Юрико Коикэ предложила провести Олимпиаду на Южных Курилах. По её мнению, выбранный для соревнований в 2020 году Саппоро слишком жаркий.

«Уверены, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. Но российские Южные Курилы к ним не относятся», — говорится в сообщении дипломатов в Facebook.



В российском посольстве подчеркнули, что спорт должен объединять, а «не служить поводом для конфронтационных шуток». Говорит Москва

