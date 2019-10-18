0
0
107
НОВОСТИ

На шутку губернатора Токио о Курилах ответило посольство РФ

15:12 18.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Российское посольство ответило на шутку губернатора Токио о Курилах. Юрико Коикэ предложила провести Олимпиаду на Южных Курилах. По её мнению, выбранный для соревнований в 2020 году Саппоро слишком жаркий.

«Уверены, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. Но российские Южные Курилы к ним не относятся», — говорится в сообщении дипломатов в  Facebook.

В российском посольстве подчеркнули, что спорт должен объединять, а «не служить поводом для конфронтационных шуток».  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 18.10.2019
Эрдоган назвал ложью сообщения о продолжении боев в Сирии
0
19
16:12 18.10.2019
Батарейки запретят выбрасывать в мусоропроводы
0
64
16:00 18.10.2019
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
0
83
15:32 18.10.2019
Саммит ЕС утвердил Кристин Лагард в должности председателя ЕЦБ
0
105
15:00 18.10.2019
В результате взрыва в мечети Афганистана погиб 31 человек
0
148
14:32 18.10.2019
В эквадорских беспорядках обнаружили "российский след"
0
181
14:12 18.10.2019
Турция возобновила военную операцию на северо-востоке Сирии - СМИ
0
191
14:00 18.10.2019
На выставке Weldex-2019 прошел День алюминия
0
201
13:53 18.10.2019
30 команд московских школьников провели походы "Путь героя" по местам боевой славы героев Великой Отечественной войны
0
201
13:32 18.10.2019
Онлайн-голосование по вопросам домоуправления должно иметь юридическую силу - Турчак
0
216

Возврат к списку