Саммит ЕС утвердил Кристин Лагард в должности председателя ЕЦБ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит глав государств и правительств Евросоюза утвердил Кристин Лагард в должности председателя Европейского Центробанка (ЕЦБ), она сменит Марио Драги с 1 ноября 2019 года. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе итоговом заявлении саммита.

"Европейский совет утвердил Кристин Лагард в должности председателя Европейского Центробанка. Она сменит на этом посту Марио Драги с 1 ноября 2019 года. Ранее ее кандидатуру утвердили Европейский парламент и Совет ЕС", - говорится в документе.

