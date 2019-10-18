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Саммит ЕС утвердил Кристин Лагард в должности председателя ЕЦБ

15:32 18.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит глав государств и правительств Евросоюза утвердил Кристин Лагард в должности председателя Европейского Центробанка (ЕЦБ), она сменит Марио Драги с 1 ноября 2019 года. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе итоговом заявлении саммита.

"Европейский совет утвердил Кристин Лагард в должности председателя Европейского Центробанка. Она сменит на этом посту Марио Драги с 1 ноября 2019 года. Ранее ее кандидатуру утвердили Европейский парламент и Совет ЕС", - говорится в документе.

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