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Эрдоган назвал ложью сообщения о продолжении боев в Сирии

16:32 18.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ложью сообщения о продолжении боев в Сирии. Анкара выполняет договоренности с США, — подчеркнул турецкий лидер. Он подтвердил, что 22 октября в Сочи состоится встреча с президентом России. Эрдоган назвал эти переговоры очередным этапом реализации шагов по Сирии.  Эхо Москвы

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