16:32 Источник: Эхо Москвы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ложью сообщения о продолжении боев в Сирии. Анкара выполняет договоренности с США, — подчеркнул турецкий лидер. Он подтвердил, что 22 октября в Сочи состоится встреча с президентом России. Эрдоган назвал эти переговоры очередным этапом реализации шагов по Сирии. Эхо Москвы