В Совет Минпросвещения по госстандартам образования не вошел ни один учитель

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Совет Минпросвещения по госстандартам образования не вошёл ни один преподаватель. Педсовет.org сообщает, что списки экспертов уже одобрены приказом Минюста.

Совет возглавила министр просвещения Ольга Васильева, остальными членами комиссии стали чиновники, ректоры вузов, руководители училищ и представители общественных организаций. Число школьных учителей в Совете Минпросвещения по федеральным государственным образовательным стандартам составляет 0 процентов. Говорит Москва

