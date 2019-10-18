Полиция применила силу против манифестантов в порту Барселоны
17:12 18.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранительные органы были вынуждены применить в пятницу силу против участников митинга в порту испанской Барселоны. Об этом сообщила газета "Периодико".
По ее информации, манифестанты хотели попасть на территорию гавани, чтобы попытаться заблокировать один из терминалов. В демонстрации принимало участие около тысячи человек.
В пятницу в Каталонии началась всеобщая забастовка. В рамках стачки проходят десятки акций в разных городах региона. Помимо шествий и манифестаций участники забастовки перекрывают дороги в автономии.
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