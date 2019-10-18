0
0
62
НОВОСТИ

Полиция применила силу против манифестантов в порту Барселоны

17:12 18.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы были вынуждены применить в пятницу силу против участников митинга в порту испанской Барселоны. Об этом сообщила газета "Периодико".

По ее информации, манифестанты хотели попасть на территорию гавани, чтобы попытаться заблокировать один из терминалов. В демонстрации принимало участие около тысячи человек.

В пятницу в Каталонии началась всеобщая забастовка. В рамках стачки проходят десятки акций в разных городах региона. Помимо шествий и манифестаций участники забастовки перекрывают дороги в автономии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 18.10.2019
Две женщины вышли в открытый космос с МКС
0
71
17:00 18.10.2019
В Совет Минпросвещения по госстандартам образования не вошел ни один учитель
0
124
16:32 18.10.2019
Эрдоган назвал ложью сообщения о продолжении боев в Сирии
0
155
16:12 18.10.2019
Батарейки запретят выбрасывать в мусоропроводы
0
178
16:00 18.10.2019
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
0
185
15:32 18.10.2019
Саммит ЕС утвердил Кристин Лагард в должности председателя ЕЦБ
0
187
15:12 18.10.2019
На шутку губернатора Токио о Курилах ответило посольство РФ
0
249
15:00 18.10.2019
В результате взрыва в мечети Афганистана погиб 31 человек
0
218
14:32 18.10.2019
В эквадорских беспорядках обнаружили "российский след"
0
277
14:12 18.10.2019
Турция возобновила военную операцию на северо-востоке Сирии - СМИ
0
259

Возврат к списку