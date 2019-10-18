Полиция применила силу против манифестантов в порту Барселоны

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы были вынуждены применить в пятницу силу против участников митинга в порту испанской Барселоны. Об этом сообщила газета "Периодико".

По ее информации, манифестанты хотели попасть на территорию гавани, чтобы попытаться заблокировать один из терминалов. В демонстрации принимало участие около тысячи человек.



В пятницу в Каталонии началась всеобщая забастовка. В рамках стачки проходят десятки акций в разных городах региона. Помимо шествий и манифестаций участники забастовки перекрывают дороги в автономии.

