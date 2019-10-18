17:40 Источник: Эхо Москвы

Впервые в истории две женщины вышли в открытый космос с МКС. Астронавты США Кристина Кук и Джессика Меир проводят работы по замене внешнего энергоблока, который вышел из строя. Этот процесс займет около шести часов – сообщили в NASA.

Кук, как ожидается, станет участником еще одного исторического события. Она находится на орбите с середины марта, а ее возвращение домой запланировано на февраль. Таким образом она может пробыть в космосе 355 дней и побить предыдущий рекорд женщины-астронава Пеги Уинстон, которая находилась на МКС неделю меньше. Эхо Москвы

