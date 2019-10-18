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Две женщины вышли в открытый космос с МКС

17:40 18.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Впервые в истории две женщины вышли в открытый космос с МКС. Астронавты США Кристина Кук и Джессика Меир проводят работы по замене внешнего энергоблока, который вышел из строя. Этот процесс займет около шести часов – сообщили в NASA.

Кук, как ожидается, станет участником еще одного исторического события. Она находится на орбите с середины марта, а ее возвращение домой запланировано на февраль. Таким образом она может пробыть в космосе 355 дней и побить предыдущий рекорд женщины-астронава Пеги Уинстон, которая находилась на МКС неделю меньше.  Эхо Москвы

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