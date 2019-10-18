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НОВОСТИ

Эрдоган назвал строки очередной поставки установок С-400 Турции

18:15 18.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в пятницу, что третий этап поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 будет выполнен в октябре или ноябре этого года.

"Наше сотрудничество [с Россией в сфере ВТС] продолжается. Третий этап поставок будет завершен либо в конце ноября, либо в декабре", - отметил президент Турции, отвечая на вопрос корр. ТАСС, в ходе встречи с представителями иностранных СМИ в Стамбуле.

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