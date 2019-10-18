Эрдоган назвал строки очередной поставки установок С-400 Турции
18:15 18.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в пятницу, что третий этап поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 будет выполнен в октябре или ноябре этого года.
"Наше сотрудничество [с Россией в сфере ВТС] продолжается. Третий этап поставок будет завершен либо в конце ноября, либо в декабре", - отметил президент Турции, отвечая на вопрос корр. ТАСС, в ходе встречи с представителями иностранных СМИ в Стамбуле.
НОВОСТИ
- 19:45 18.10.2019
- Почти полмиллиона человек собрались на манифестацию в центре Барселоны
- 19:20 18.10.2019
- Титов предложил провести налоговую амнистию для все ИП и малых предприятий
- 18:54 18.10.2019
- Законопроект о запрете пластиковых пакетов Роспотребнадзор не готовил
- 17:40 18.10.2019
- Две женщины вышли в открытый космос с МКС
- 17:12 18.10.2019
- Полиция применила силу против манифестантов в порту Барселоны
- 17:00 18.10.2019
- В Совет Минпросвещения по госстандартам образования не вошел ни один учитель
- 16:32 18.10.2019
- Эрдоган назвал ложью сообщения о продолжении боев в Сирии
- 16:12 18.10.2019
- Батарейки запретят выбрасывать в мусоропроводы
- 16:00 18.10.2019
- Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
- 15:32 18.10.2019
- Саммит ЕС утвердил Кристин Лагард в должности председателя ЕЦБ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать