0
0
77
НОВОСТИ

Законопроект о запрете пластиковых пакетов Роспотребнадзор не готовил

18:54 18.10.2019 Источник: РБК

Роспотребнадзор опроверг информацию о подготовке законопроекта, запрещающего пластиковые пакеты. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не готовит законопроект о запрете производства пластиковых пакетов», — сказали в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре добавили, что предложили внести изменения в закон «Об отходах производства и потребления». Ведомство захотело проработать вопросы постепенного сокращения производства одноразовых пластиковых пакетов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:45 18.10.2019
Почти полмиллиона человек собрались на манифестацию в центре Барселоны
0
1
19:20 18.10.2019
Титов предложил провести налоговую амнистию для все ИП и малых предприятий
0
57
18:15 18.10.2019
Эрдоган назвал строки очередной поставки установок С-400 Турции
0
128
17:40 18.10.2019
Две женщины вышли в открытый космос с МКС
0
179
17:12 18.10.2019
Полиция применила силу против манифестантов в порту Барселоны
0
208
17:00 18.10.2019
В Совет Минпросвещения по госстандартам образования не вошел ни один учитель
0
231
16:32 18.10.2019
Эрдоган назвал ложью сообщения о продолжении боев в Сирии
0
240
16:12 18.10.2019
Батарейки запретят выбрасывать в мусоропроводы
0
270
16:00 18.10.2019
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
0
258
15:32 18.10.2019
Саммит ЕС утвердил Кристин Лагард в должности председателя ЕЦБ
0
242

Возврат к списку