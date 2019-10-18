Законопроект о запрете пластиковых пакетов Роспотребнадзор не готовил
18:54 18.10.2019 Источник: РБК
«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не готовит законопроект о запрете производства пластиковых пакетов», — сказали в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре добавили, что предложили внести изменения в закон «Об отходах производства и потребления». Ведомство захотело проработать вопросы постепенного сокращения производства одноразовых пластиковых пакетов.
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