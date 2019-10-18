Титов предложил провести налоговую амнистию для все ИП и малых предприятий

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Налоговая амнистия для малого бизнеса может быть введена с начала 2020 года, чтобы "закрыть страницу" теневой экономики. Такое предложение выдвинул в пятницу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на форуме "Дело за малым" в Краснодаре.

"Все мы понимаем, что много у нас операций подпольных, не все мы показываем налоговой инспекции, налоговой службе. Если нам дадут новые условия, новые налоги, новые возможности получения кредитов, то надо закрыть старую страницу. Поэтому, что мы предлагаем, и это, наверное, самое важное: налоговая амнистия для всех ИП и малых предприятий с 1 января следующего года", - сказал Титов.