Невыдача Америкой виз по линии ООН влияет на работу организации - офис генсека
20:20 18.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация с невыдачей США виз дипломатам напрямую влияет на возможность функционирования институтов ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС.
"Мы в постоянном контакте с властями принимающей страны, стараясь разрешить визовые проблемы. А генеральный секретарь [Антониу Гутерриш] лично поднимал эту тему", - сказал Дюжаррик. "Очень важно, чтобы проблема была решена, потому что это влияет на то, как ООН может функционировать здесь", - подчеркнул он.
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