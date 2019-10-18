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Невыдача Америкой виз по линии ООН влияет на работу организации - офис генсека

20:20 18.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с невыдачей США виз дипломатам напрямую влияет на возможность функционирования институтов ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы в постоянном контакте с властями принимающей страны, стараясь разрешить визовые проблемы. А генеральный секретарь [Антониу Гутерриш] лично поднимал эту тему", - сказал Дюжаррик. "Очень важно, чтобы проблема была решена, потому что это влияет на то, как ООН может функционировать здесь", - подчеркнул он.

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