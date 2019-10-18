В прессу просочилась переписка Boeing и авиавластей США по поводу самолета 737 MAX

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники американской компании Boeing в 2016 году ввели авиарегулятора США в заблуждение по поводу надежности системы улучшения характеристик маневренности самолетов Boeing 737 MAX, сбой в которой предшествовал двум крушениям лайнеров этой модели. Об этом сообщило в пятницу агентство Рейтер.

По его информации, такой вывод сделан после изучения переписки сотрудников Boeing, оказавшейся в распоряжении Федерального авиационного управления (ФАУ) США несколько месяцев назад. ФАУ передало переписку в Конгресс и генеральному инспектору Министерства транспорта США. Авиарегулятор назвал содержание переписки настораживающим.

Котировки акций Boeing на Нью-Йоркской фондовой бирже после публикации Рейтер рухнули на 13,71 доллара (3,71%), достигнув отметки 355,39 доллара.