0
0
47
НОВОСТИ

В прессу просочилась переписка Boeing и авиавластей США по поводу самолета 737 MAX

20:50 18.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники американской компании Boeing в 2016 году ввели авиарегулятора США в заблуждение по поводу надежности системы улучшения характеристик маневренности самолетов Boeing 737 MAX, сбой в которой предшествовал двум крушениям лайнеров этой модели. Об этом сообщило в пятницу агентство Рейтер.

По его информации, такой вывод сделан после изучения переписки сотрудников Boeing, оказавшейся в распоряжении Федерального авиационного управления (ФАУ) США несколько месяцев назад. ФАУ передало переписку в Конгресс и генеральному инспектору Министерства транспорта США. Авиарегулятор назвал содержание переписки настораживающим.

Котировки акций Boeing на Нью-Йоркской фондовой бирже после публикации Рейтер рухнули на 13,71 доллара (3,71%), достигнув отметки 355,39 доллара.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:20 18.10.2019
Невыдача Америкой виз по линии ООН влияет на работу организации - офис генсека
0
93
20:00 18.10.2019
ФРГ и НАТО проводят секретные учения со сценарием начала атомной войны - СМИ
0
130
19:45 18.10.2019
Почти полмиллиона человек собрались на манифестацию в центре Барселоны
0
154
19:20 18.10.2019
Титов предложил провести налоговую амнистию для все ИП и малых предприятий
0
170
18:54 18.10.2019
Законопроект о запрете пластиковых пакетов Роспотребнадзор не готовил
0
182
18:15 18.10.2019
Эрдоган назвал строки очередной поставки установок С-400 Турции
0
207
17:40 18.10.2019
Две женщины вышли в открытый космос с МКС
0
246
17:12 18.10.2019
Полиция применила силу против манифестантов в порту Барселоны
0
264
17:00 18.10.2019
В Совет Минпросвещения по госстандартам образования не вошел ни один учитель
0
288
16:32 18.10.2019
Эрдоган назвал ложью сообщения о продолжении боев в Сирии
0
295

Возврат к списку