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Истребитель F-35, похоже, пока не готов к масштабному серийному производству

21:30 18.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупномасштабное серийное производство американских истребителей- бомбардировщиков пятого поколения F-35 откладывается на срок до 13 месяцев. Об этом сообщила в пятницу на брифинге для журналистов в Пентагоне заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

"Мы в действительности только что подписали <...> отчет об отклонении в выполнении программы, который задокументировал ожидаемое <...> нарушение <...> порога, относящегося к решению о производстве полными темпами, продолжительностью до 13 месяцев", - признала заместитель главы военного ведомства США. Ей был задан вопрос о том, когда начнется крупномасштабное серийное производство F-35.

"Речь идет о последствиях того, что мы не столь быстро движемся вперед в <...> имитационном моделировании, интегрировании F-35 в него", - уточнила Лорд. Ранее предполагалось, что крупномасштабное производство F-35 начнется в конце этого года. Высказывания замминистра на практике означают, что оно может сдвинуться на январь 2021 года.

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