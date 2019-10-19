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Илон Маск: Я считаю, что образование очень хорошее в России

22:53 18.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава SpaceX, американский миллиардер Илон Маск похвалил российское образование и рассказал, что в его команде есть выходцы из России, общаясь по телемосту с участниками бизнес-форума "Дело за малым", открывшегося в пятницу в Краснодаре.

"Я считаю, что образование очень хорошее в России. Мне кажется, что в России много талантов. И много чего интересного с точки зрения технологий есть в России", - сказал Маск, отметив, что с ним работают люди, которые родились и учились в России.

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