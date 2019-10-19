Из-а протестов в столице Чили введено чрезвычайное положение
09:10 19.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Чили Себастьян Пиньера в субботу ввел чрезвычайное положение в столице страны из-за протестов, вызванных повышением стоимости проезда в метро, которые переросли в беспорядки.
"Дорогие соотечественники, в связи с множественными и серьезными актами вандализма в отношении станций метро <...> я объявил чрезвычайное положение в провинциях Сантьяго и Чакабуко, а также в коммунах Пуэнте-Альто и Сан- Бернардо", - сказал он в видеообращении, которое транслировалось в его "Твиттере".
Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго в понедельник после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (0,04 доллара) до максимума в 850 песо (1,2 доллара). По данным полиции на четверг, было задержано более 130 человек. Участники беспорядков нанесли ущерб нескольким станциям метро и сожгли не менее 10 автобусов.
Из-за протестов метро Сантьяго будет закрыто на выходных.
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