Брошенную военную базу США в Сирии впервые увидели российские журналисты

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители российских федеральных телеканалов впервые побывали на брошенной американской военной базе в провинции Алеппо на севере Сирии.

"Поездка проходила в окрестностях населенного пункта Умм-Миаль под городом Манбидж. Группу корреспондентов российских телеканалов сопровождали российские военные полицейские и спецназ сирийской армии", - сообщил представитель военной полиции Вооруженных сил РФ.

База под Умм-Миалем, как и аналогичный военный объект у населенного пункта Дадат к северу от Манбиджа, появилась в 2017 году, когда курдские формирования при поддержке США отбили эти районы у боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Обе базы создавались для патрулирования северных районов Сирии тогда подконтрольных курдским автономистам, которые занимали проамериканскую позицию.



