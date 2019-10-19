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Рост доходов россиян объясняется увеличением "серых" зарплат - Росстат

09:50 19.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 г. объясняется ростом в структуре их доходов "серой" заработной платы, а также низкой базой 2018 г. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Росстата.

Реальные располагаемые доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции.

Росстат 17 октября сообщил, что за III квартал 2019 г. реальные располагаемые доходы россиян, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь - сентябрь реальные располагаемые доходы граждан РФ увеличились на 0,2% в годовом выражении.

"Низкая база 2018 г. и рост других денежных доходов (то есть, во многом, "серой заработной платы") стали базовыми причинами того, что реальные располагаемые доходы в III квартале 2019 г. достигли 3%", - сообщила пресс-служба ведомства.


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