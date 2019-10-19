Расширена зона поиска пропавших без вести из-за прорыва дамбы в Красноярском крае - МЧС

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил увеличить группировку по ликвидации последствий прорыва дамбы и расширить зону поиска пропавших без вести в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Министр распорядился увеличить территорию поисков пропавших без вести с помощью службы Государственной инспекции по маломерным судам", - сказал представитель министерства. Министр также дал поручение увеличить группировку до 300 человек. Сейчас она составляет 270.

"На место происшествия направлены начальники Главных управлений МЧС России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, из центрального аппарата МЧС - директор департамента спасательных формирований, а также психологи МЧС России", - сообщили в МЧС. В готовность приведены и специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".



