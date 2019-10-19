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На всеобщей забастовке в Каталонии пострадали более 180 человек - СМИ

11:15 19.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 182 человека пострадали в пятницу в Каталонии во время различных акций протеста сторонников независимости региона. Об этом сообщила газета "Паис".

По ее информации, большинство пострадавших - 152 - получили травмы в Барселоне.

В Каталонии в пятницу началась всеобщая забастовка. В разных городах региона прошли многочисленные митинги, однако крупнейшие манифестации состоялись в столице автономии. Акция у управления полиции в центре Барселоны переросла в столкновения между стражами порядка и манифестантами. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ, кроме того, впервые во время митингов были задействованы водометы.

По предварительным данным, в ходе акций были задержаны не менее 52 человек.



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