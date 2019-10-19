На всеобщей забастовке в Каталонии пострадали более 180 человек - СМИ
11:15 19.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 182 человека пострадали в пятницу в Каталонии во время различных акций протеста сторонников независимости региона. Об этом сообщила газета "Паис".
По ее информации, большинство пострадавших - 152 - получили травмы в Барселоне.
В Каталонии в пятницу началась всеобщая забастовка. В разных городах региона прошли многочисленные митинги, однако крупнейшие манифестации состоялись в столице автономии. Акция у управления полиции в центре Барселоны переросла в столкновения между стражами порядка и манифестантами. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ, кроме того, впервые во время митингов были задействованы водометы.
По предварительным данным, в ходе акций были задержаны не менее 52 человек.
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