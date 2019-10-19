Если депутаты одобрят поправку об отсрочке, голосование по Brexit отложат - СМИ

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Голосование Палаты общин по проекту соглашения о Brexit, достигнутого между Лондоном и Брюсселем 17 октября, не состоится в субботу, если депутаты одобрят поправку об отсрочке даты выхода королевства из ЕС. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщил в субботу утром телеканал "Скай ньюс".

По данным телеканала, если поправка депутата Оливера Летвина в течение для будет отобрана для голосования и утверждена законодателями, правительство перенесет голосование по самой сделке на понедельник.

В ходе экстренного субботнего заседания парламента депутаты Палаты общин должны будут провести дебаты по предлагаемому Джонсоном проекту соглашения с Брюсселем, который был утвержден на саммите ЕС, но требует одобрения британского парламента. К предложению Джонсона могут быть приняты поправки, в том числе межпартийная поправка бывшего члена правящей Консервативной партии Летвина, который предлагает отложить Brexit даже в том случае, если сделка будет утверждена Палатой общин. Летвин и его сторонники опасаются неожиданностей, который могут привести к тому, что Великобритания покинет ЕС без сделки, не успев принять все необходимые для осуществления "развода" законы до 31 октября.



