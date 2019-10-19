В Баренцевом море провели учение по поиску подводных лодок
12:45 19.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Противолодочные вертолеты Ка-27 из состава армии ВВС и ПВО Северного флота при взаимодействии с экипажами корабля "Вице-адмирал Кулаков" и малого противолодочного корабля "Снежногорск" провели учение по поиску подводных лодок в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы Северного флота.
"Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 отработали тактические приемы поиска и классификации подводных лодок, слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств. Кроме отработки учебно-боевых упражнений, морские летчики выполнили полетные задания на слетанность экипажей", - говорится в сообщении.
Пперед полетами была осуществлена тщательная подготовка и проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб.
"Противолодочный вертолет Ка-27 в основном базируется на палубах крейсеров, противолодочных кораблей и эсминцев, он может проводить поиск и обнаружение подводных лодок, следующих на различных глубинах с различной скоростью. Ка-27 способен действовать в сложных метеоусловиях, днем или ночью, при волнении на море до пяти баллов. На вооружении вертолета имеется высокоточный автопилот, который позволяет длительное время в автоматическом режиме занимать положение над заданной точкой, что необходимо при работе, опускаемой на лебедке гидроакустической станции", - дополняется в сообщении.
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