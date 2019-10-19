В Международной выставке образования в Пекине приняли участие десять российских ВУЗов
13:30 19.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Десять российских ВУЗов принимают участие в Международной выставке образовательных услуг (China Education Expo, CEE), открывшейся в субботу в столице Китая. Особое место на ЭКСПО этого года занимает коллективный стенд Новосибирской области - пять университетов объединились в команду, чтобы вместе представить образовательный потенциал российского региона.
"В Новосибирской области более 20 университетов, на выставке в Пекине представлено пять: Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Университет экономики и управления, Новосибирский государственный аграрный университет, Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств, а также Новосибирский государственный технический университет", - сказала в беседе с корр. ТАСС заместитель министра образования Новосибирской области Мария Жафярова. "У нас есть потенциал - и научный, и образовательный, и инфраструктурный для того, чтобы привлекать больше иностранных студентов. <…> Мы заинтересованы в экспорте образования", - подчеркнула она.
На вопрос о том, почему было принято решение организовать коллективный стенд, Жафярова ответила, что "гораздо больше вероятность получить абитуриента, если ты предлагаешь ему несколько вариантов". "Выезжать командой и предлагать ряд вариантов в ряде крупнейших университетов - это куда более верный маркетинговый ход", - пояснила она.
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