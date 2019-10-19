Асад обсудил ситуацию в Сирии с российскими дипломатами и военными - МИД РФ
14:30 19.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская межведомственная делегация и президент Сирии Башар Асад на встрече в Дамаске в пятницу призвали к принятию мер для деэскалации на северо- востоке арабской республики. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.
В нем отмечается, что на встрече присутствовали спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и представители Минобороны РФ. "В центре обсуждения находились вопросы текущей ситуации "на земле" в Сирии в свете роста напряженности на северо-востоке страны. Констатирована необходимость принятия мер для ее деэскалации и по обеспечению безопасности в данных районах", - указали в МИД РФ.
"Было выражено общее мнение, что путь к надежной и долгосрочной стабилизации территорий к востоку от реки Евфрат лежит через восстановление суверенитета и территориальной целостности страны, возвращение всех сирийских земель под контроль правительства САР", - подчеркнули на Смоленской площади. Стороны также подробно рассмотрели вопросы, связанные с запуском и налаживанием эффективной работы сирийского конституционного комитета.
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