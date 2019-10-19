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Джекпот канадской лотереи в 24,5 млн долларов США сорвал житель провинции Квебек

16:15 19.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Джекпот национальной лотереи Lotto Max ("Лотто Макс") в размере 32 млн канадских долларов (24,5 млн долларов США) разыгран в Канаде. Об этом в субботу сообщили представители компании OLG ("Оу-эл- джи"), которая проводит розыгрыш.

"Выпавшие номера - 3, 21, 29, 37, 40, 43 и 44. Бонус- число - 38", - уточнили организаторы. На данный момент известно, что счастливый билет был продан в провинции Квебек. Ни один из шести так называемых "утешительных призов" в размере одного миллиона канадских долларов (760 тыс. долларов США) каждый разыгран не был.

Согласно правилам национальных лотерей Канады, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.


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