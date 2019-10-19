В знак протеста против ﻿Brexit на улицы Лондона вышли десятки тысяч человек

16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десятки тысяч человек принимают участие в марше против Brexit, который проходит в субботу в центре британской столицы. Участники собрались около Мраморной арки у Гайд-парка, после чего толпа отправилась на улице Парк-лейн в направлении британского парламента.

Площадь перед зданием Вестминстерского дворца, где в субботу законодатели обсуждают сделку с Евросоюзом по Brexit, станет пунктом конечного назначения демонстрантов. У стен парламента активисты намерены произнести речи против предстоящего "развода" королевства с Евросоюзом.

Организатором протестов выступает организация People's Vote ("Голос народа"), цель которой - добиться повторного референдума о членстве страны в ЕС. Она ранее заявляла о намерении вывести 19 октября на улицу более миллиона человек, как ей это уже удавалось в марте этого года. Пока, судя по всему, до этой отметки еще далеко, впрочем, на руку организаторам хорошая погода - в Лондоне не по-осеннему тепло, сухо и ярко светит солнце.



