Министр строительства посетил фестиваль "Зодчество"2019" и предложил упростить генпланы городов
17:15 19.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральные планы городов и правила землепользования и застройки (ПЗЗ) требуют упрощения, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков в ходе посещения экспозиции международного архитектурного фестиваля "Зодчество"2019" в субботу.
"Нам надо ПЗЗ разгрузить, а генплан упростить, чтобы он был действующим документом, а ПЗЗ были фактически правилами", - сказал он.
По словам Волкова, такая необходимость возникла из-за того, что сегодня правила землепользования и застройки и генплан во многом дублируют друг друга. "В итоге генплан становится "мертвым" документом. Его год принимают, обсуждают, а потом кладут на полку. Фактически он не влияет на градостроительную ситуацию, а ПЗЗ влияет сильно", - добавил он.
Ранее Волков отмечал, что в России может появиться генплан агломерации вместо разрозненных планов муниципалитетов. По словам замминистра, сегодня каждый муниципалитет делает свои документы в рамках территориального планирования и градостроительного зонирования.
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