Соратник Порошенко арестован высшим антикоррупционным судом Украины - СМИ
17:45 19.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) арестовал бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского, близкого к экс-президенту Петру Порошенко, на два месяца с возможностью внесения залога. Такое решение суд, заседание которого транслировало "Общественное ТВ", принял в субботу.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о мере пресечения для Гладковского в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога размером 10,6 млн гривен (около 430 тыс. долларов).
В ходе заседания стало известно, что несколько человек были готовы взять Гладковского на поруки.
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