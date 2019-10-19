Соратник Порошенко арестован высшим антикоррупционным судом Украины - СМИ

17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) арестовал бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского, близкого к экс-президенту Петру Порошенко, на два месяца с возможностью внесения залога. Такое решение суд, заседание которого транслировало "Общественное ТВ", принял в субботу.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о мере пресечения для Гладковского в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога размером 10,6 млн гривен (около 430 тыс. долларов).

В ходе заседания стало известно, что несколько человек были готовы взять Гладковского на поруки.



