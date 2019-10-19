Пожар начавшийся утром в жилом доме в Ростове полностью ликвидирован

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возгорание в многоквартирном жилом доме в Ростове Ярославской области, в результате которого погибли пятеро детей и двое взрослых, полностью ликвидировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе ГУ МЧС по региону.

"Возгорание на площади 600 кв. м полностью ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

Пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме произошел в субботу в 04:48 мск, в 06:48 мск была объявлена локализация, в 07:20 было ликвидировано открытое горение. По данным МЧС, в доме полностью выгорела кровля на площади 600 кв. метров.



