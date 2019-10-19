Джонсон заявляет, что позиция Лондона не изменилась и страна покинет ЕС до 31 октября

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиция правительства Великобритании не изменилась, страна покинет Евросоюз до 31 октября. Об этом заявил, выступая в субботу в Палате общин британского парламента, премьер-министр Борис Джонсон после того, как депутаты приняли поправку об отсрочке "развода" с ЕС.

"Я по-прежнему убежден в том, что лучшим вариантом для Соединенного Королевства и всей Европы является Brexit на условиях новой сделки, осуществленный 31 октября", - сказал он. "К сожалению, парламент по сути не воспользовался возможностью провести сегодня голосование по существу [сделки с ЕС], поскольку теперь оно потеряло какой-либо смысл", - сказал Джонсон, подчеркнув, что не сломлен таким результатом.

"Предваряя вопросы оппозиции, скажу, что я не буду обсуждать с ЕС возможность отсрочки, и закон не обязывает меня это делать", - сказал он. Тем не менее, согласно принятому в прошлом месяце закону, Джонсон должен запросить отсрочку у Брюсселя, если к 19 октября парламент не даст сделке "зеленый" свет. На настоящий момент неясно, каким образом британский премьер сможет обойти это требование закона.

Лидер фракции Шотландской национальной партии в Палате общин Иэн Блэкфорд уже предупредил премьер-министра, что тому грозит суд, если он не попросит ЕС об отсрочке. "Если вы, премьер-министр, думаете, что вы выше закона, и не сделаете что-либо из того, что обязаны сделать, то вы окажетесь в суде", - сказал Блэкфорд. Комментируя его выступления, спикер Палаты общин Джон Беркоу отметил, что "все, безусловно, должны подчиняться закону", и "судебное рассмотрение подобных вопросов будет полезно для всех депутатов палаты".

Джонсон же пообещал, что уже на следующей неделе правительство заново внесет на рассмотрение парламента сделку с ЕС. "На следующей неделе правительство представит [на рассмотрение парламента] законы, необходимые для того, чтобы мы покинули ЕС на условиях нового соглашения 31 октября. Надеюсь, что наших коллег и друзей в ЕС идея отсрочки не будет такой же привлекательной, как для оппозиции", - сказал премьер-министр, после чего большинство членов правящей Консервативной партии покинули Палату общин.