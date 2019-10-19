Вопросы подготовки к проведению саммита "нормандской четверки" обсудили Меркель и Путин

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в субботу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждались подготовка к скорейшему проведению саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), вопрос транзита газа через Украину, ситуация в Сирии и Ливии. Об этом сообщил журналистам в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"В центре внимания находилась подготовка к скорейшему проведению саммита в нормандском формате", - сообщил он. "Кроме того, они обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также текущие переговоры о продолжении транзита газа через Украину", - отметил Зайберт.



