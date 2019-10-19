Новая отсрочка по Brexit не отвечает ничьим интересам, считает Франция
19:45 19.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отсрочка выхода Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) не принесет никому выгоды, необходимо, чтобы британский парламент проголосовал по поводу самого соглашения. Об этом в субботу заявил агентству Франс Пресс (АФП) источник в администрации французского президента.
"Дополнительная отсрочка не отвечает ничьим интересам", - приводит слова представителя администрации АФП. "Сделка была согласована. Это дело британского парламента, одобрять ее или нет. Необходимо голосование по существу", - добавил он.
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