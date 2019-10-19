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На антиправительственную манифестацию в Риме вышло более 200 тыс. человек

20:15 19.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 200 тыс. человек собрались в субботу на одной из центральных площадей итальянской столицы - Сан-Джованни ин Латерано перед одноименным собором на антиправительственную манифестацию. Как сообщает агентство АНСА, данные о числе участников представлены организаторами мероприятия.

Его инициатором выступил лидер партии "Лига" Маттео Сальвини. Он объявил дату всеобщей мобилизации сразу после формирования нового правительства во главе с Джузеппе Конте, появившегося в результате создания нового правящего большинства в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии (ДП) после распада коалиции "Лиги" с "Движением". Причем к ее распаду привел сам Сальвини, занимавший в предыдущем правительстве посты вице-премьера и главы МВД. Он настаивал на проведении нового голосования.

"Сегодня здесь настоящая Италия, не гнева, не насилия, а надежды", - сказал Сальвини. До него перед собравшимися выступил лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который поддержал манифестацию. Он пояснил свое присутствие стремлением "отправить в отставку правительство". "Мы здесь, чтобы сказать "нет" этому правительству налогов, карательных мер и бюрократии, которое никто не избирал", - сказал бывший премьер.

Нынешняя манифестация стала первым общенациональным событием старой правоцентристской коалиции, которая получила наибольшее число голосов на парламентских выборах в марте 2018 году, однако их не хватило для получения большинства. "Лига", "Вперед, Италия" и партия "Братья Италии", несмотря на вхождение "Лиги" в правящую коалицию с "Движением", тем не менее, сохраняли коалицию на региональном уровне, побеждая на всех административных выборах.


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