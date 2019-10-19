В Сочи 4 декабря пройдет встреча президентов РФ и Сербии

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным пройдет в Сочи 4 декабря. Об этом он рассказал в субботу в ходе совместного обращения с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Белграде, сообщил корр. ТАСС.

"Прошу вас передать мои поздравления президенту Владимиру Путину. А я с радостью жду нашу, думаю, 17-ю встречу в Сочи 4 декабря", - заявил Вучич.



