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В Сочи 4 декабря пройдет встреча президентов РФ и Сербии

20:45 19.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным пройдет в Сочи 4 декабря. Об этом он рассказал в субботу в ходе совместного обращения с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Белграде, сообщил корр. ТАСС.

"Прошу вас передать мои поздравления президенту Владимиру Путину. А я с радостью жду нашу, думаю, 17-ю встречу в Сочи 4 декабря", - заявил Вучич.


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