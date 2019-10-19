«Роснефть» вошла в тройку лучших работодателей России
21:50 19.10.2019
Московская биржа заняла 138 место, «Роснефть» - 207-место, 311-ю строчку заняла Объединенная авиастроительная корпорация, а 380-е место у «Северстали». На 437-м месте расположилась компания «Русгидро». Возглавляют рейтинг компании из США. Первые пять строчек списка заняли Alphabet, Microsoft, Red Hat, Apple и SAP.
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