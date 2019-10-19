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НОВОСТИ

«Роснефть» вошла в тройку лучших работодателей России

21:50 19.10.2019

Семь российских компаний вошли в мировой рейтинг 500 лучших работодателей мира по версии Forbes. Среди российских нефтегазовых компаний лучшей, по мнению Forbes, оказалась «Роснефть». Примечательно, что «Газпром» в список не вошёл вовсе. Рейтинг лучших работодателей Global 2000: The World’s Best Employers подготовлен американским Forbes совместно с компанией Statista. Единственной отечественной компанией в первой сотне оказался «Норникель» (36-е место).

Московская биржа заняла 138 место, «Роснефть» - 207-место, 311-ю строчку заняла Объединенная авиастроительная корпорация, а 380-е место у «Северстали». На 437-м месте расположилась компания «Русгидро». Возглавляют рейтинг компании из США. Первые пять строчек списка заняли Alphabet, Microsoft, Red Hat, Apple и SAP.

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