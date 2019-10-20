Джонсон попросил Туска отсрочить Brexit на три месяца
09:00 20.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой отсрочить дату Brexit на три месяца - до 31 января 2020 года. Об этом сообщил вечером в субботу Туск на своей странице в Twitter.
После того, как на экстренном субботнем заседании британского парламента не состоялось голосование по сделке, достигнутой между Лондоном и Брюсселем 17 октября, Джонсон был обязан до конца дня направить Туску письмо с просьбой об отсрочке. Такое условие поставил перед премьер-министром принятый Палатой общин в сентябре закон, требующий дополнительных гарантий того, что страна не покинет Евросоюз без сделки.
Так называемый закон Бенна говорит, что Джонсон должен просить ЕС о новой отсрочке, если до 23:00 19 октября по местному времени (01:00 20 октября мск) Палата общин не утвердит проект соглашения о Brexit и при этом также не разрешит правительству осуществить Brexit без сделки. В письме с просьбой, которую теперь должен будет рассмотреть ЕС, предлагается сделать крайним сроком для выхода страны из состава сообщества 31 января 2020 года, однако оговаривается и возможность осуществить Brexit раньше, если стороны будут к этому готовы. Как сообщили вечером в субботу газете Guardian высокопоставленные источники в ЕС, лидеры сообщества готовы предоставить Лондону новую отсрочку.
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