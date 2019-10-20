Пентагон: Около тысячи военных США перебрасываются из Сирии в Ирак

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около тысячи американских военнослужащих из северо-восточной Сирии перебрасываются в западный Ирак для борьбы с ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ). Об этом заявил в субботу министр обороны США Марк Эспер журналистам, сопровождающим его в поездке на Ближний Восток.

"Вывод войск США из северо-восточной Сирии продолжается. Мы говорим о неделях, не о днях, - цитирует Эспера агентство Reuters. - Текущий план состоит в передислокации этих сил в западный Ирак". По его словам, речь идет приблизительно о тысяче военнослужащих.