Задержан директор компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае
09:15 20.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники правоохранительных органов задержали директора компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в силовых структурах региона.
"Есть задержание", - сообщил собеседник агентства. Он не уточнил, задержан директор золотодобывающей компании "Сисим" или материнской структуры - "Сибзолота".
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в Красноярский край криминалистов центрального аппарата ведомства для оказания практической помощи в расследовании. В красноярском офисе золотодобывающей компании "Сисим", которая входит в холдинг "Сибзолото" и которой принадлежало предприятие, прошли обыски - правоохранители изъяли бухгалтерскую и техническую документацию, а также личные дела работников.
По данным федерального Ростехнадзора, работу на участке компания вела легально, в соответствии с проектом, который прошел согласование. При этом краевые власти заявили, что дома рабочих, затопленные в результате прорыва дамбы, были построены с нарушением. Сама дамба была временной и нигде не зарегистрирована.
Прорыв дамбы золотодобывающей артели в районе деревни Щетинкино Красноярского края произошел в субботу. В результате разрушения дамбы технологического водоема золотодобывающей артели потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа. В результате ЧП 15 человек погибли, шестеро числятся пропавшими без вести. Поселок золотодобытчиков находится в труднодоступной местности.
НОВОСТИ
- 09:05 20.10.2019
- Пентагон: Около тысячи военных США перебрасываются из Сирии в Ирак
- 09:00 20.10.2019
- Джонсон попросил Туска отсрочить Brexit на три месяца
- 08:45 20.10.2019
- На западе Москвы горит склад со скотчем
- 21:50 19.10.2019
- «Роснефть» вошла в тройку лучших работодателей России
- 20:45 19.10.2019
- В Сочи 4 декабря пройдет встреча президентов РФ и Сербии
- 20:15 19.10.2019
- На антиправительственную манифестацию в Риме вышло более 200 тыс. человек
- 19:45 19.10.2019
- Новая отсрочка по Brexit не отвечает ничьим интересам, считает Франция
- 19:15 19.10.2019
- Вопросы подготовки к проведению саммита "нормандской четверки" обсудили Меркель и Путин
- 18:45 19.10.2019
- Джонсон заявляет, что позиция Лондона не изменилась и страна покинет ЕС до 31 октября
- 18:15 19.10.2019
- Пожар начавшийся утром в жилом доме в Ростове полностью ликвидирован
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать