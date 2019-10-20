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Задержан директор компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае

09:15 20.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в силовых структурах региона.

"Есть задержание", - сообщил собеседник агентства. Он не уточнил, задержан директор золотодобывающей компании "Сисим" или материнской структуры - "Сибзолота".

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в Красноярский край криминалистов центрального аппарата ведомства для оказания практической помощи в расследовании. В красноярском офисе золотодобывающей компании "Сисим", которая входит в холдинг "Сибзолото" и которой принадлежало предприятие, прошли обыски - правоохранители изъяли бухгалтерскую и техническую документацию, а также личные дела работников.

По данным федерального Ростехнадзора, работу на участке компания вела легально, в соответствии с проектом, который прошел согласование. При этом краевые власти заявили, что дома рабочих, затопленные в результате прорыва дамбы, были построены с нарушением. Сама дамба была временной и нигде не зарегистрирована.

Прорыв дамбы золотодобывающей артели в районе деревни Щетинкино Красноярского края произошел в субботу. В результате разрушения дамбы технологического водоема золотодобывающей артели потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа. В результате ЧП 15 человек погибли, шестеро числятся пропавшими без вести. Поселок золотодобытчиков находится в труднодоступной местности. 

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